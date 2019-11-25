НАБУ завершило следствие против советника Кличко. Фото: Дмитрий Белоцерковец в Facebook

https://racurs.ua/n129889-antikorrupcionnoe-buro-zavershilo-sledstvie-protiv-sovetnika-vitaliya-klichko.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему народному депутату Украины о завершении досудебного расследования по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного производства адвокатам политика открыли 22 ноября. Защитники должны были ознакомиться с делом перед тем, как его направят в Высший антикоррупционный суд. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба НАБУ.

Установлено, что экс-нардеп внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 годы и не задекларировал пользования недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которое принадлежит на праве собственности его близкому родственнику. Эти факты детективы бюро расследуют с марта 2017 года.

В бюро фамилии политика не назвали, но СМИ утверждают, что это — бывший народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, в октябре НАБУ сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему народному депутату и советнику мэра Киева Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу.