Хозяйственные суды. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2426-sudebno-iskovaya-rabota-v-hozyaystvennyh-sudah-nabu-svoe-otrabotalo-teper-ochered-za-sap.html

Ракурс

Как сообщило Управление внешних коммуникаций Национального антикоррупционного бюро в ответ на запрос «Ракурса», с января 2016 года по июнь 2019-го этим ведомством было подано в хозяйственные суды 44 иска о признании недействительными невыгодных для государства договоров, которые были заключены руководителями госпредприятий с различными коммерческими структурами. Такое право ему было предоставлено пунктом 13 части 1 статьи 17 закона о НАБУ, но решением Конституционного суда от 5 июня 2019 года указанное положение было признано неконституционным и утратило силу.

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Всего по состоянию на 15 августа 2019 года из названного количества исков хозяйственными судами было удовлетворено 36. Согласно принятым ими решениям были признаны недействительными 102 сделки, что создало предпосылки для возвращения в пользу государства 6,39 млрд грн.

В частности, 175 млн грн уже зачислено на счета публичных акционерных обществ «Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго», контрольные пакеты акций которых принадлежат государству. В свое время ими были заключены трехсторонние договоры об уступке прав требования, в результате чего реальные должники этих энергопредприятий перевели свои долги на фиктивную структуру под названием «Холдинговая компания «Энергосеть», генеральный директор которой — бывший народный депутат Дмитрий Крючков — сейчас находится под следствием. Вердиктами Фемиды эти договоры признаны недействительными со всеми вытекающими последствиями.

Также благодаря работе детективов НАБУ и судей хозяйственных судов удалось предотвратить перечисление 395 млн грн со счетов Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» на счета ООО «Техморгидрострой Николаев».

В свое время между ними было заключено два договора о закупке за государственный счет работ по углублению дна. Как выяснили в ходе расследования уголовного производства детективы НАБУ, стоимость работ была завышена примерно вдвое, и в дальнейшем эти договоры были признаны недействительными решениями Хозяйственного суда Киева, оставленными без изменений постановлениями Северного апелляционного хозяйственного и Верховного судов.

В результате решения Конституционного суда НАБУ теперь не будет иметь права подавать подобные иски, однако такое право осталось у органов прокуратуры, в частности у Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Поэтому если руководители этих ведомств будут работать слаженно, суды смогут, как и раньше, принимать обоснованные решения в пользу государства относительно признания недействительными сделок, идущих вразрез с Законом и интересами государства.