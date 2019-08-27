Господарські суди. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2426-sudovo-pozovna-robota-v-gospodarskyh-sudah-nabu-svoie-vidpracuvalo-teper-cherga-za-sap.html

Ракурс

Як повідомило Управління зовнішніх комунікацій Національного антикорупційного бюро у відповідь на запит «Ракурсу», з січня 2016 року по червень 2019-го цим відомством було подано до господарських судів 44 позови про визнання недійсними невигідних для держави договорів, які було укладено керівниками держпідприємств з різними комерційними структурами. Таке право йому було надано пунктом 13 частини 1 статті 17 закону про НАБУ, але рішенням Конституційного суду від 5 червня 2019 року вказане положення було визнане неконституційним і втратило чинність.

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Загалом станом на 15 серпня 2019 року з названої кількості позовів господарськими судами було задоволено 36. За ухваленими ними рішеннями було визнано недійсними 102 правочини, що створило передумови для повернення на користь держави 6,39 млрд грн.

Зокрема, 175 млн грн вже зараховано на рахунки публічних акціонерних товариств «Запоріжжяобленерго» і «Черкасиобленерго», контрольні пакети акцій яких належать державі. Свого часу ними були укладені тристоронні договори про відступлення прав вимоги, внаслідок яких реальні боржники цих енергопідприємств переклали свої борги на фіктивну структуру під назвою «Холдингова компанія «Енергомережа», генеральний директор якої — колишній народний депутат Дмитро Крючков — нині перебуває під слідством. Вердиктами Феміди ці договори визнано недійсними з усіма наслідками, що з цього витікають.

Також завдяки роботі детективів НАБУ і суддів господарських судів вдалося запобігти перерахуванню 395 млн грн з рахунків Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на рахунки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

Свого часу між ними було укладено два договори про закупівлю за державний кошт робіт з поглиблення дна. Як з’ясували в ході розслідування кримінального провадження детективи НАБУ, вартість робіт була завищена приблизно вдвічі, і надалі ці договори було визнано недійсними рішеннями Господарського суду Києва, залишеними без змін постановами Північного апеляційного господарського і Верховного судів.

Внаслідок рішення Конституційного суду НАБУ тепер не матиме права подавати подібні позови, однак таке право залишилось в органів прокуратури, зокрема в Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тож якщо керівники цих відомств будуть працювати злагоджено, суди матимуть змогу, як і раніше, ухвалювати обґрунтовані рішення на користь держави щодо визнання недійсними правочинів, які суперечать Закону та інтересам держави.