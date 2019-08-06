Морские порты Украины. Фото: uspa

https://racurs.ua/2412-mahinacii-administracii-morskih-portov-ukrainy-v-svete-sudebnoy-praktiki-hozyaystvennyh-sudov.html

Ракурс

В этом году решениями судов хозяйственной юрисдикции благополучно завершилась арбитражная часть большой антикоррупционной эпопеи, связанной с масштабными финансовыми махинациями на Государственном предприятии «Администрация морских портов Украины». Общая сумма контрактов составила 1 млрд грн, завышенная примерно вдвое.

Loading...

Морские порты Украины: кормушка перешла в наследство новой власти

Как известно, уголовное производство по факту растраты нескольких десятков миллионов гривен, совершенной в 2012‒2015 годах под предлогом строительства гидротехнических сооружений, было открыто еще 20 октября 2015 года следователями СБУ, которые квалифицировали это правонарушение довольно серьезно — по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Однако строгость, с которой чекисты вели расследование, не слишком напугала махинаторов, и они вместо того, чтобы притаиться как мыши и сидеть тише воды ниже травы, развернули свою противоправную деятельность в еще больших масштабах.

В последние годы из материалов журналистских расследований можно было узнать, что Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая до Революции достоинства была кормушкой для ближайшего окружения Януковича, стала после ее победы кормушкой для одной из парламентских партий, имевшей ряд влиятельных министерских портфелей в правительствах Яценюка и Гройсмана. Причем эта политическая сила была младшим партнером в правящей коалиции, поэтому свое право на это «корыто» ей приходилось постоянно отстаивать в нелегких боях. Потому что, например, руководителя АМПУ Андрея Амелина неоднократно арестовывали работники различных правоохранительных органов, хотя тот потом всякий раз выходил из тюрьмы под немалый залог.

Мы же в нашем рассказе сосредоточимся на достоверных фактах. В частности, на том эпизоде, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины, которому после СБУ перешла эстафета расследования махинаций в морских портах Украины, пользуясь своим законным правом, обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о признании недействительными двух заключенных АМПУ договоров об оказании услуг, общая сумма которых превышала 1 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева решениями от 18 июля 2018 года и 24 января 2019 года удовлетворил два иска Национального антикоррупционного бюро Украины, которыми оно просило признать недействительными два договора, заключенные Администрацией морских портов Украины с ООО «Техморгидрострой Николаев». Предметом этих контрактов была закупка услуг по углублению дна для нужд портового хозяйства, а общая их сумма составила 1 млрд грн. Однако, по мнению детективов, стоимость работ была завышена примерно вдвое, поэтому половина указанной суммы была обречена быть разворованной государственными чиновниками и их пособниками из коммерческих структур. Постановлениями Северного апелляционного хозяйственного суда от 13 марта и 14 мая 2019 года эти решения были оставлены без изменений.

Откуда эти корабли пришли в морские порты Украины?

Первый из этих договоров был заключен 3 августа 2015 года, второй — 11 марта 2016 года, но оба были связаны с государственной закупкой работ по углублению дна акваторий и подходных каналов Мариупольского и Бердянского портов. Как того требует закон, перед их заключением были проведены конкурсные торги, но, по мнению детективов НАБУ, все они были заточены под заранее определенного победителя — ООО «Техморгидрострой Николаев», которому, согласно разработанному махинаторами плану, руководство Администрации морских портов Украины должно было за государственные средства оплатить услуги по значительно завышенным ценам, а разницу поделить между участниками сделки.

Другие участники тендеров (в первом случае это было ООО «Ирида», во втором — частное предприятие «Инфлот-Данубиус Эйдженси») играли роль неких подставных лиц. Поэтому в двух судебно-хозяйственных процессах Администрация морских портов Украины и «Техморгидрострой» выступали в роли ответчиков, а названные перед этим «рога и копыта» — в статусе третьих лиц.

Главным аргументом истца-НАБУ стало то обстоятельство, что в ходе проведения открытых торгов были грубо нарушены требования Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок». Поэтому заключенные по результатам этих торгов договоры, в соответствии с положениями ст. 203 Гражданского кодекса Украины, должны быть признаны противоречащими интересам государства и общества, а значит, в соответствии с требованиями ст. 215 ГКУ, — недействительными. Таким образом, все просто, остается только доказать, что были нарушены требования закона о госзакупках. Но для этого детективам НАБУ пришлось погонять по миру немалое количество бумаги.

Так, в соответствии с требованиями документации конкурсных торгов, разработанной самой же Администрацией морских портов Украины, фирмы-участницы должны были представить документы, подтверждающие их право собственности или право пользования дноуглубительными плавсредствами и почвоотвозными судами, чтобы организаторы тендера были уверены, что перед ними реальные кандидаты в исполнители работ, а не какие-то проходимцы. Участники же представили договоры аренды на корабли с какими-то фирмами, зарегистрированными на Кипре, в Великобритании, Белизе и других экзотических странах. Однако документов о том, что суда реально принадлежат именно этим фирмам, представлено не было.

Организаторы конкурса в лице соответствующих сотрудников Администрации морских портов Украины, согласно закону, должны были или установить личности настоящих владельцев кораблей, или отклонить предложения участников. Но они вместо этого в обоих случаях признали победителем ООО «Техморгидрострой Николаев» и сделали все для того, чтобы контракты на 1 млрд грн были заключены именно с ними. Зато детективы НАБУ докопались до правды и установили, что на самом деле эти корабли принадлежали Открытому акционерному обществу «Северное морское пароходство» Российской Федерации, ходили под всем известным триколором и никому в аренду не передавались: даже переговоры по этому поводу ни с кем не велись.

В связи с этим эпизодом за подделку документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины) приговором Приморского суда Одессы от 22 июня 2018 года была осуждена молодая женщина. Она в этой катавасии также играла роль подставного лица: подписав по просьбе своих знакомых кучу бумаг, которые она не читала, но из которых следовало, что она и является директором фирм из Кипра, Белиза и других экзотических стран, злоумышленница получила по соглашению о признании виновности с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры два года условного лишения свободы и 850 грн штрафа.

Это, кстати, было единственное лицо, получившее приговор по делу о миллиардных растратах, совершенных должностными лицами Администрации морских портов Украины, а хозяйственные суды обеих инстанций пришли к выводу, что эта история с кораблями является веским основанием признать оба договора недействительными.

Морские порты Украины: в дебрях постановлений Нацбанка

Еще одним важным моментом этих хозяйственных дел был вопрос соответствия требованиям конкурсных торгов банковской гарантии, которую участники должны были представить в подтверждение серьезности своих намерений: ее сумма в первом случае была равна 5 млн грн, во втором — 7 млн грн.

Все трое участника торгов — «Техморгидрострой», «Ирида» и «Инфлот» — нашли для себя три разных банка, которые согласились стать их гарантами, после чего принесли от них письма под названием «Банковская гарантия». Из них Администрация морских портов Украины могла узнать, что финансовые учреждения готовы заплатить эти деньги организатору торгов в том пиковом случае, если их принципалы (то есть лица, за которых они поручаются) вдруг поведут себя как последние проходимцы. Однако судьи Хозяйственного суда Киева решили, что письма с таким названием не дают права участвовать в торгах, поскольку, мол, нужно было представить копии договоров банковской гарантии. И оказались не правы.

При других обстоятельствах такой неправильный вывод мог стать основанием для отмены решений суда первой инстанции, но судьям Северного хозяйственного суда хватило сообразительности правильно растолковать ситуацию. Правда, для этого им пришлось изрядно покопаться не только в Хозяйственном и Гражданском кодексах, но и проштудировать от А до Я постановление правления Национального банка Украины от 15 декабря 2004 года №639.

Как оказалось, письмо под названием «Банковская гарантия» дает право участвовать в конкурсных торгах, но не всегда. Если, например, заявление о предоставлении гарантии со стороны принципала в адрес банка-гаранта соответствует определенным условиям, то оно имеет силу договора — в том случае, если, конечно, банк в лице своего руководителя напишет на нем соответствующую резолюцию. В этом же случае заявления «Техморгидростроя», «Ириды» и «Инфлота» не соответствовали указанным требованиям, а следовательно, предоставленные ими банковские гарантии не давали право на участие в конкурсе.

Тогда, в августе 2015 года и в марте 2016-го, должностные лица Администрации морских портов Украины также должны были выяснить эти моменты, а уже потом допускать претендентов к тендеру. Но они этого не сделали, что и дало возможность Северному апелляционному хозяйственному суду своими постановлениями от 13 марта и 14 мая 2019 года оставить без изменений решение суда первой инстанции о признании заключенных договоров недействительными. Верховный суд оставил решения в силе, согласившись с позицией коллег.