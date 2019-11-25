НАБУ завершило слідство проти радника Кличка. Фото: Дмитро Білоцерковець у Facebook

https://racurs.ua/ua/n129889-antykorupciyne-buro-zavershylo-slidstvo-proty-radnyka-vitaliya-klychka.html

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому народному депутату України про завершення досудового розслідування за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження адвокатам політика відкрили 22 листопада. Захисники повинні були ознайомитися зі справою перед тим, як її скерують до Вищого антикорупційного суду. Про це 25 листопада повідомила прес-служба НАБУ.

Встановлено, що екс-нардеп вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 та 2017 роки й не задекларував користування нерухомим майном в місті Києві вартістю 3,8 млн грн, яке належить на праві власності його близькому родичу. Ці факти детективи бюро розслідують з березня 2017 року.

У бюро прізвища політика не назвали, але ЗМІ стверджують, що це — колишній народний депутат та радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, у жовтні НАБУ повідомило про підозру в декларуванні недостовірної інформації колишньому народному депутату та раднику мера Києва Віталія Кличка Дмитру Білоцерковцю.