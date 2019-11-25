Биткоин уже стоит меньше 7 тыс. долл. Фото: fxteam.ru

https://racurs.ua/n129887-bitkoin-uje-stoit-menshe-7-tys-doll-infografika.html

Ракурс

Биткоин дешевеет, в понедельник курс самой популярной криптовалюты снизился до отметки 6747,33 долл. Таким образом, за последний месяц цена биткоина упала на 24%, тогда как в июле этого года курс приближался к отметке в 13 тыс. долл.

По мнению аналитиков рынка, падение курса криптовалюты связано с решением Народного банка Китая (центральный банк) об ужесточении контроля торговли на рынке криптовалют, пишет MarketWatch.

В банке уточнили, что инвесторам не следует путать технологию блокчейн с криптовалютами.

Другие криптовалюты также потеряли в цене. Так, цена Ethereum снизилась на 9,56%, а стоимость Ripple — на 8,13%.

Как ранее писал «Ракурс», пользователи платформ Coinbase и BitMEX столкнулись с серьезными проблемами, когда в течение 15 минут курс биткоина обвалился более чем на 1,7 тыс. долл.