Авария судна «Иван Голубец»: украинские моряки вернулись домой, фото: "Думская"

https://racurs.ua/n129888-avariya-sudna-ivan-golubec-ukrainskie-moryaki-vernulis-domoy.html

Ракурс

Украинские моряки судна «Иван Голубец» вернулись в страну.

Летом корабль затонул у берегов Мавритании. Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

Вернулись домой четверо украинских моряков. Возвращение состоялось ночью 25 ноября.

Океанский украинский траулер «Иван Голубец» затонул у мавританского порта Нуадибу в июле. На борту корабля несколько дней бушевал пожар. На момент возгорания на борту траулера находилось 90 человек — граждане Украины и России. Два человека погибли.

Напомним, 21 ноября сотрудники правоохранительных органов Малайзии задержали корабль с украинским на борту. Представители МИД Украины подтвердили, что на судне New Orion находилось 22 украинца. Дело расследуют по статье о незаконной якорной стоянке.