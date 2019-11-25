Аварія судна «Іван Голубець»: українські моряки повернулись додому, фото: "Думська"

https://racurs.ua/ua/n129888-avariya-sudna-ivan-golubec-ukrayinski-moryaky-povernulys-dodomu.html

Ракурс

Українські моряки судна «Іван Голубець» повернулись в країну.

Влітку корабель затонув біля берегів Мавританії. Про це повідомив у Twitter державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.

Повернулися додому четверо українських моряків. Повернення відбулось вночі 25 листопада.

Океанський український траулер «Іван Голубець» затонув біля мавританського порту Нуадібу у липні. На борту корабля кілька днів вирувала пожежа. На момент загоряння на борту траулера знаходилося 90 осіб — громадяни України і Росії. Двоє людей загинули.

Нагадаємо, 21 листопада співробітники правоохоронних органів Малайзії затримали корабель з українцями на борту. Представники МЗС України підтвердили, що на судні New Orion знаходилось 22 українці. Справу розслідують за статтею про незаконну якірну стоянку.