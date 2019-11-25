Акція протесту в Каталонії. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n129883-referendum-u-kataloniyi-ispanski-sylovyky-zatrymaly-u-spravi-ukrayincya-ta-rosiyanyna-video.html

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В Іспанії затримали громадян України і Росії, яких підозрюють у незаконному зберіганні зброї, оскільки у них було вилучено гранату. Також їх перевіряють на причетність до втручання в каталонський референдум.

Двох чоловіків — українця та росіянина було затримано місяць тому на території каталонської провінції Жирона. Вони їхали на автомобілі, зареєстрованому в Білорусі, у бік Франції, передає ТСН, посилаючись на видання El Mundo.

Представники поліції зазначають, що затримані могли мати відношення до втручання у референдум 2017 року про відділення Каталонії від Іспанії.

Понад два роки тому каталонці проголосували за незалежність регіону від Іспанії. Через тиждень після цього в центрі Барселоні зібралися тисячі людей, які протестували проти каталонського рішення про відділення від решти Іспанії. Згодом іспанський суд визнав цей референдум неконституційним.

У жовтні Верховний суд Іспанії засудив до тюремного ув’язнення на строки від 9 до 13 років дев’ятьох лідерів каталонських сепаратистів за заколот та їхню роль у референдумі 2017 року.