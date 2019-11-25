Суд залишив у тюрмі екс-бійців батальйону «Торнадо». Фото: tsn.ua

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Київський апеляційний суд залишив без змін вирок бійцям спецроти «Торнадо».

Згідно з повідомленням, вирок Оболонського районного суду міста Києва від 7 квітня 2017 року стосовно Руслана Оніщенка, Максим Глєбова, Борислава Гульчука, Андрія Демчука, Романа Іваша, Микити Куста, Микити Свиридовського, Юрія Шевченка, Данііла Ляшука, Миколи Цукура, Іллі Холода та Анатолія Пламадяли залишено без змін. Про це 25 листопада повідомила «Судова влада України».

Як відомо, суд оголосив вирок 12 колишнім бійцям розформованої спецроти «Торнадо» 7 квітня 2017 року. До позбавлення волі від 5 до 11 років засудили вісьмох спецпризначенців, яких звинуватили у насильстві та катуванні. Трьох екс-бійців звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. До усіх застосовуватимуть дію так званого закону Савченко.

Зазначається, що повний текст постанови учасникам судового провадження оголосять 2 грудня.

Нагадаємо, у вересні Дніпровський апеляційний суд залишив без задоволення апеляцію колишнього бійця батальйону «Торнадо» Олександра Пугачова, якого засудили за вбивство двох патрульних поліцейських у Дніпрі.