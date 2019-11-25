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Ракурс
Пам'ятник Шолом-Алейхему в Києві обмалювали свастикою, фото: головний рабин України - Facebook

Пам’ятник Шолом-Алейхему в Києві обмалювали свастикою (ФОТО)

25 лис 2019, 10:26
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Вандали в Києві обмалювали свастикою пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

Це сталося неподалік від синагоги Бродського, повідомив рабин Моше-Реувен Асман в Facebook.

Зловмисники використовували червону фарбу. Вони зробили кілька малюнків на монументі.

Синагогу очолює Асман. Вона розташована по вулиці Шота Руставелі, а пам’ятник — на Рогнідинській вулиці, що навпроти.

У соцмережі фолловери активно обговорювали подію. Вони вважають, що камери, які розташовані неподалік на магазинах, могли зафіксувати правопорушників.

Пам'ятник Шолом-Алейхему в Києві обмалювали свастикою, фото: головний рабин України - Facebook

Пам'ятник Шолом-Алейхему в Києві обмалювали свастикою, фото: головний рабин України - Facebook

Шолом-Алейхем — письменник єврейського походження. Він народився в Переяславі, який розташований у Київській області.

Раніше на Миколаївщині зіпсували пам’ятник жертвам Голокосту. Монумент встановлений на місці масового вбивства 54 тис. євреїв.

Джерело: Ракурс


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