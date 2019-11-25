Памятник Шолом-Алейхему в Киеве обрисовали свастикой, фото: главный раввин Украины – Facebook

https://racurs.ua/n129885-pamyatnik-sholom-aleyhemu-v-kieve-obrisovali-svastikoy-foto.html

Ракурс

Вандалы в Киеве обрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему.

Это произошло неподалеку от синагоги Бродского, сообщил раввин Моше-Реувен Асман в Facebook.

Злоумышленники использовали красную краску. Они сделали несколько рисунков на монументе.

Синагогу возглавляет Асман. Она находится по улице Шота Руставели, а памятник — напротив, на Рогнединской улице.

В соцсети фолловеры активно обсуждали произошедшее. Они считают, что камеры, которые расположены неподалеку на магазинах, могли зафиксировать правонарушителей.

Шолом-Алейхем — писатель еврейского происхождения. Он родился в Переяславле, который расположен в Киевской области.

Ранее на Николаевщине осквернили памятник жертвам Холокоста. Монумент установлен на месте массового убийства 54 тыс. евреев.