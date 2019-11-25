Американские бизнесмены хотели взять контроль над «Нафтогазом». Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n129884-parnas-i-fruman-pytalis-vzyat-pod-kontrol-naftogaz-wsj.html

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Лев Парнас и Игорь Фруман, американские предприниматели, которые поддерживали деловые связи с личным адвокатом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, пытались установить контроль над НАК «Нафтогаз Украины».

Бизнесмен из США планировали сделать «своим человеком» директора по интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрея Фаворова. Об этом чиновник сообщил в интервью The Wall Street Journal.

Отмечается, что в марте 2019 года Парнас и Фруман в штате Техас предлагали Фаворову должность главы «Нафтогаза», которую занимает Андрей Коболев. Его собеседники якобы подчеркивали, что поддерживают связи с Трампом и Джулиани. Фаворов рассказал, что он сообщил об этом Коболеву и отказал американцам.

В то же время адвокат Парнаса заявил, что заявления Фаворова ложные. Адвокаты Фрумана и Джулиани отказались комментировать эти утверждения.

Как известно, Фрумана и Парнаса ранее обвинили в США в сговоре с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из России на финансирование избирательной кампании Трампа. Они также сотрудничали с Джулиани, собирая ему компромат на Джо Байдена в деле его сына Хантера, который был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

Напомним, на днях глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что готов свидетельствовать в расследовании против адвоката президента США Рудольфа Джулиани. При этом чиновник отказался уточнить, о чем именно он планирует рассказать американским прокурорам.