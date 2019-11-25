Американські бізнесмени хотіли взяти контроль над «Нафтогазом». Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n129884-parnas-ta-fruman-namagalysya-vzyaty-pid-kontrol-naftogaz-wsj.html

Ракурс

Лев Парнас та Ігор Фруман, американські підприємці, які підтримували ділові зв’язки з особистим адвокатом президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, намагалися встановити контроль над НАК «Нафтогаз України».

Бізнесмен зі США планували зробити «своєю людиною» директора з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрія Фаворова. Про це посадовець повідомив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Зазначається, що у березні 2019 року Парнас та Фруман у штаті Техас пропонували Фаворову посаду глави «Нафтогазу», яку займає Андрій Коболєв. Його співрозмовники нібито підкреслювали, що підтримують зв’язки з Трампом та Джуліані. Фаворов розповів, що він повідомив про це Коболєву і відмовив американцям.

Водночас адвокат Парнаса заявив, що заяви Фаворова неправдиві. Адвокати Фрумана і Джуліані відмовилися коментувати ці твердження.

Як відомо, Фрумана і Парнаса раніше звинуватили в США у змові з метою залучення коштів неназваного бізнесмена з Росії на фінансування виборчої кампанії Трампа. Вони також співпрацювали із Джуліані, збираючи йому компромат на Джо Байдена у справі його сина Хантера, який був членом ради директорів української газової компанії Burisma.

Нагадаємо, днями голова компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив, що готовий свідчити у розслідуванні проти адвоката президента США Рудольфа Джуліані. При цьому посадовець відмовився уточнити про що саме він планує розповісти американським прокурорам.