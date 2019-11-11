Лев Парнас передавав Зеленському вимогу розслідувати справу Байдена. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n129265-parnas-poperedjav-kyyiv-pro-namir-trampa-zamorozyty-viyskovu-dopomogu-ukrayini-nyt.html

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Лев Парнас, заарештований виходець з України, який пов’язаний з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, попереджав нову українську владу про те, що адміністрація Трампа заморозить військову допомогу країні.

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Умовою надання Києву допомоги було обов’язкове розслідування проти сина колишнього віце-президента Джо Байдена Хантера. Трамп погрожував, що при невиконанні цієї умови військова допомога Україні буде заморожена, а віце-президент США Майк Пенс не буде присутній на інавгурації президента Зеленського. Лев Парнас планує про це розповісти на слуханнях у Конгресі. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією ЗМІ, Парнас зустрівся з помічником Зеленського 20 травня. На зустрічі були присутні лише Парнас, Ігор Фруман і Сергій Шефір, який входив до найближчого оточення президента України.

Зазначається, що Парнас за вказівкою Джуліані передав представнику Зеленського умову щодо справи Burisma. При цьому сам Джуліані заперечує, що вповноважував бізнесмена робити таку заяву. Водночас Шефір підтвердив факт зустрічі, але додав, що питання про військову допомогу Україні не піднімалося.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не просив американських бізнесменів українського походження Лева Парнаса та Ігоря Фрумана схилити партнерів особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані до того, щоб звільнити колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Американські ЗМІ пишуть, що Парнаса та Фрумана підозрюють у спробах домогтися відставки Йованович в інтересах українського чиновника, чиє ім’я не розголошується.