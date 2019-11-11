У Києві п'яний водій на дипломатичному авто намагався втекти від поліції. Фото: www.1gai.ru

https://racurs.ua/ua/n129266-u-kyievi-p-yanyy-vodiy-na-dyplomatychnomu-avto-namagavsya-vtekty-vid-policiyi-foto.html

Ракурс

П’яний водій перебував за кермом автомобіля з дипломатичними номерами у Києві. Коли його зупинила поліція, він намагався втекти з місця події, але не розрахував сили і впав.

Loading...

Подія сталася поблизу станції метро «Сирець». Було зупинено автомобіль Honda з номерними знаками DP397001. Про це сьогодні повідомляє спільнота «Київ Оперативний».

Притягнути дипломата до відповідальності за такий проступок неможливо, оскільки він має дипломатичний імунітет. Його обсяг встановлюється внутрішнім законодавством приймаючої країни і міжнародними угодами, зокрема, Віденською конвенцією.

До привілеїв, передбачених дипломатичним імунітетом, належать: недоторканність дипломатичної особи, недоторканність її приватної резиденції, кореспонденції, паперів і документів, а також імунітет від кримінальної та адміністративної відповідальності в державі перебування.

Між тим нагадаємо, що минулого тижня в Києві поліцейські зупинили нетверезого працівника Генпрокуратури Ігоря Мукана, який створював аварійну ситуацію на дорозі, а потім погрожував патрульним.