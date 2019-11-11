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Ракурс
В Киеве пьяный водитель на дипломатическом авто пытался скрыться от полиции. Фото: www.1gai.ru

В Киеве пьяный водитель на дипломатическом авто пытался скрыться от полиции (ФОТО)

11 ноя 2019, 09:39
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Пьяный водитель находился за рулем автомобиля с дипломатическими номерами в Киеве. Когда его остановила полиция, он пытался скрыться с места происшествия, но не рассчитал силы и упал.

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Инцидент случился возле станции метро «Сырец». Был остановлен автомобиль Honda с номерными знаками DP397001. Об этом сегодня сообщает сообщество «Киев Оперативный».

В Киеве пьяный водитель на дипломатическом авто пытался скрыться от полиции. Фото: Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель на дипломатическом авто пытался скрыться от полиции. Фото: Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель на дипломатическом авто пытался скрыться от полиции. Фото: Киев Оперативный

Привлечь дипломата к ответственности за такой проступок невозможно, поскольку ему предоставлен дипломатический иммунитет. Его объем устанавливается внутренним законодательством принимающей страны и международными соглашениями, в частности, Венской конвенцией.

К привилегиям, предусмотренным дипломатическим иммунитетом, относятся: неприкосновенность дипломатической личности, неприкосновенность ее частной резиденции, корреспонденции, бумаг и документов, а также иммунитет от уголовной и административной ответственности в государстве пребывания.

Между тем напомним, что на прошлой неделе в Киеве полицейские остановили нетрезвого работника Генпрокуратуры Игоря Мукана, который создавал аварийную ситуацию на дороге, а затем угрожал патрульным.

Источник: Ракурс


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