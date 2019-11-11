Лев Парнас передавал Зеленскому требование расследовать дело Байдена. Фото: Интерфакс

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Лев Парнас, арестованный выходец из Украины, который связан с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, предупреждал новую украинскую власть о том, что администрация Трампа заморозит военную помощь стране.

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Условием предоставления Киеву помощи было обязательное расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера. Трамп пригрозил, что при невыполнении этого условия военная помощь Украине будет заморожена, а вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на инаугурации президента Зеленского. Лев Парнас планирует об этом рассказать на слушаниях в Конгрессе. Об этом сообщает The New York Times.

По информации СМИ, Парнас встретился с помощником Зеленского 20 мая. На встрече присутствовали Парнас, Игорь Фруман и Сергей Шефир, который входил в ближайшее окружение президента Украины.

Отмечается, что Парнас по указанию Джулиани передал представителю Зеленского условия по делу Burisma. При этом сам Джулиани отрицает, что уполномочивал бизнесмена делать такое заявление. Одновременно Шефир подтвердил факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не просил американских бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана склонить партнеров личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани к тому, чтобы уволить бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Американские СМИ пишут, что Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника, чье имя не разглашается.