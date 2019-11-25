Український розвідник виявився «народним мером» окупованої Горлівки, фото: "ТСН"

https://racurs.ua/ua/n129881-narodnym-merom-okupovanoyi-gorlivky-vyyavyvsya-rozvidnyk-minoborony-ukrayiny.html

Ракурс

Едуард Матюха, співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, працював серед бойовиків Донецької народної республіки (ДНР) п’ять років.

Він був «народним мером» окупованої Горлівки з травня 2014 року. Про це повідомили в сюжеті «ТСН.Тиждень».

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький підтвердив цю інформацію. За його словами, розвідник передавав необхідні дані з окупованих територій.

Пішов Матюха з посади через суперечки бойовиків. Його завданням було посварити представників терористичних угруповань.

Він також збирав інформацію про злочини Росії і на інших територіях. Виявилось, що невизнані анклави ДНР і ЛНР, а також Абхазія, Північна Осетія, Придністров’я координуються Кремлем через Комуністичну партію.

За його словами, у Росії є план Б по Донбасу. Кремль планує провести референдум про включення ДНР і ЛНР до складу Росії, якщо Україна не піде на політичні поступки — в реалізації мінських угод і особливого статусу Донбасу. Москва також розглядає варіант з військовим захопленням Харкова та Одеси для створення так званої «Новоросії».

Раніше трьох терористів так званої ДНР засудили до дев’яти років ув’язнення. Злочинці були представниками збройного формування «Казачий союз „Область войска Донского ДНР“».