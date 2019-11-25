Повені у Франції: на південному сході країни загинули четверо осіб, фото: Ready Marine Corps

https://racurs.ua/ua/n129880-poveni-u-franciyi-na-pivdennomu-shodi-krayiny-zagynuly-chotyry-ludyny-foto.html

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Повені у Франції стали причиною загибелі людей.

На південному сході країни загинуло четверо громадян. Про це повідомляє BFM TV.

У муніципалітеті Таннерон 23 листопада знайдено два тіла. Вже 24 листопада було зафіксовано смерть двох літніх людей з міста Грасс. Їхній автомобіль знесло з дороги. Він знаходився на глибині 800 метрів у яру. Рятувальники не змогли дістати транспортний засіб через погодні умови.

Двоє людей також вважаються зниклими безвісти. Місцевими адміністраціями відкрито спеціальні центри. В них розмістили 1700 людей, які намагались врятуватись від стихії.

Як повідомляють метеорологи, за останні дві доби в окремих районах департаментів Вар і Приморські Альпи випала двомісячна норма опадів. Річки вийшли з берегів, сільськогосподарські угіддя затоплені.

Раніше масштабні повені зафіксували на північному сході Туреччини в провінції Трабзон. Жертвами стихії стали семеро осіб.