Наводнения во Франции: на юго-востоке страны погибли четыре человека, фото: Ready Marine Corps

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Наводнения во Франции стали причиной гибели людей.

На юго-востоке страны погибли четверо граждан. Об этом сообщает BFM TV.

В муниципалитете Таннерон 23 ноября найдено два тела. Уже 24 ноября было зафиксировано смерть двух пожилых людей из города Грасс. Их автомобиль снесло с дороги. Он находился на глубине 800 метров в овраге. Спасатели не смогли достать транспортное средство из-за погодных условий.

Два человека также считаются пропавшими без вести. Местными администрациями открыты специальные центры. В них разместили 1700 человек, которые спаслись от стихии.

Как сообщают метеорологи, за последние двое суток в отдельных районах департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двухмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов, сельскохозяйственные угодья затоплены.

Ранее масштабные наводнения зафиксировали на северо-востоке Турции в провинции Трабзон. Жертвами стихии стали семь человек.