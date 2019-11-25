В Сенате США высказались о возможной роли Украины в кибератаках перед выборами президента, фото: pexels

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Ракурс

Кибератака на сервер Демократической партии США в 2016 году могла состояться при участии Украины.

Такое мнение высказал сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди. В интервью Fox News он рассказал подробности.

Сенатор считает, что не только российские спецслужбы стоят за хакерской атакой. По его мнению, украинская сторона также может быть причастна к этим действиям, хотя и разведка США обвиняет в произошедшем Россию.

Это также могла быть и Украины, — сказал Кеннеди.

Сенатор выступил и с обвинениями в адрес демократов. Он добавил, что представители политической силы не вызвали ряд свидетелей по делу. По словам Кеннеди, это не позволило установить детали атаки.

Кибератака на компьютерный сервер Национального комитета Демократической партии зафиксирована в 2016 году перед президентскими выборами. Обнародование данных партийной переписки кандидата от политсилы Хиллари Клинтон повлияло на ее рейтинг.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на источник в спецслужбах опубликовало информацию, что выборы в США в 2016 году прошли без вмешательства Украины. Как сообщили журналисты, Россия организовала историю с вмешательством украинской стороны в выборы США, чтобы оправдать себя.