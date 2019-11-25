У Сенаті США висловились про можливу роль України у кібератаках перед виборами президента, фото: pexels

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Кібератака на сервер Демократичної партії США в 2016 році могла відбутись за участі України.

Таку думку висловив сенатор-республіканець від штату Луїзіана Джон Кеннеді. В інтерв’ю Fox News він розповів подробиці.

Сенатор вважає, що не тільки російські спецслужби стоять за хакерською атакою. На його думку, українська сторона також може бути причетна до цих дій, хоча і розвідка США звинувачує в події Росію.

Це також могла бути й Україна, — сказав Кеннеді.

Сенатор виступив і зі звинуваченнями на адресу демократів. Він додав, що представники політичної сили не викликали низку свідків у справі. За словами Кеннеді, це не дозволило встановити деталі атаки.

Кібератака на комп’ютерний сервер Національного комітету Демократичної партії зафіксована у 2016 році перед президентськими виборами. Оприлюднення даних партійної переписки кандидата від політсили Хілларі Клінтон вплинуло на її рейтинг.

Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на джерело у спецслужбах опублікувало інформацію, що вибори у США в 2016 році пройшли без втручання України. Як повідомили журналісти, Росія організувала історію з втручанням Української сторони у вибори США, щоб виправдати себе.