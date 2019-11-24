Электронные водительские права появятся в декабре, фото — ТСН

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Электронные водительские права появятся в тестовом режиме до нового, 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре, за две-три недели до нового года, — сказал Федоров в программе «Радио Свобода».

Он рассказал, что нормативная база внедрения такой новации готова, а приложение привяжут к проекту «Дія» («Государство в смартфоне»).

Сейчас соответствующее приложение уже тестируется в усиленном режиме.

Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали, — сообщил чиновник.

Федоров предположил, что новинку представят во время отчета «100 дней работы правительства» в середине декабря.

В 2019 году (данные МВД за девять месяцев) к административной ответственности за отсутствие при себе водительских прав или техпаспорта привлекли около 160 тыс. человек.