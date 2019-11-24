Електронні права водія з’являться у грудні, фото — ТСН

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Електронні права водія з’являться у тестовому режимі до нового, 2020 року. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже у грудні, за два-три тижні до нового року, — сказав Федоров у програмі «Радіо Свобода».

Він розповів, що нормативна база впровадження такої новації готова, а додаток прив’яжуть до проекту «Дія» («Держава у смартфоні»).

Наразі відповідний додаток вже тестується у посиленому режимі.

Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися, — повідомив урядовець.

Федоров припустив, що новинку презентують під час звіту «100 днів роботи уряду» у середині грудня.

У 2019 році (дані МВС за дев’ять місяців) до адміністративної відповідальності за відсутність при собі водійських прав чи техпаспорту притягли приблизно 160 тис. осіб.