Украинский разведчик оказался «народным мэром» оккупированной Горловки, фото: "ТСН"

https://racurs.ua/n129881-narodnym-merom-okkupirovannoy-gorlovki-okazalsya-razvedchik-minoborony-ukrainy.html

Ракурс

Эдуард Матюха, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, работал среди боевиков Донецкой народной республики (ДНР) пять лет.

Он был «народным мэром» оккупированной Горловки с мая 2014 года. Об этом сообщили в сюжете «ТСН.Тиждень».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий подтвердил эту информацию. По его словам, разведчик передавал необходимые данные с оккупированных территорий.

Пошел Матюха с должности из-за споров боевиков. Его задачей было поссорить представителей террористических группировок.

Он также собирал информацию о преступлениях России и на других территориях. Оказалось, что непризнанные анклавы ДНР и ЛНР, а также Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье координируются Кремлем через Коммунистическую партию.

По его словам, в России есть план Б по Донбассу. Кремль планирует провести референдум о включении ДНР и ЛНР в состав России, если Украина не пойдет на политические уступки — в реализации минских соглашений и особого статуса Донбасса. Москва также рассматривает вариант с захватом Харькова и Одессы для создания так называемой «Новороссии».

Ранее троих террористов так называемой ДНР приговорили к девяти годам заключения. Преступники были представителями вооруженного формирования «Казачий союз» Регион войска Донского ДНР «".