Олександр Пугачов, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n126914-vbyvstvo-patrulnyh-u-dnipri-sud-zalyshyv-dovichne-uv-yaznennya-eks-biycu-batalyonu-tornado.html

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Дніпровський апеляційний суд сьогодні залишив без задоволення апеляцію колишнього бійця батальйону «Торнадо» Олександра Пугачова, засудженого за вбивство двох патрульних поліцейських у Дніпрі.

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Таким чином апеляційний суд залишив чинним вирок суду присяжних Кіровського районного суду Дніпропетровська від 8 квітня 2019 року, котрі приговорили Пугачова до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, а також стягнення на користь потерпілої сторони 3 млн грн моральної шкоди, повідомляє прес-служба суду.

Пугачова звинувачують у вбивстві поблизу автовокзалу в Дніпрі у вересні 2016 року двох патрульних, котрі через порушення правил дорожнього руху зупинили для перевірки документів автомобіль, за кермом якого він перебував. На той час Пугачов вже протягом двох років перебував у розшуку за скоєння особливо тяжких злочинів.

Під час цього інциденту екс-боєць «Торнадо» отримав поранення у живіт і був згодом затриманий у лікарні імені Мечникова, куди звернувся за медичною допомогою.

Нагадаємо, невдовзі після вбивства поліцейських в інтернеті з’явилося відео цього інциденту, зняте нагрудною камерою вбитого правоохоронця.