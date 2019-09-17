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Александр Пугачев, фото: «5 канал»

Убийство патрульных в Днепре: апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение экс-бойца батальона «Торнадо»

17 сен 2019, 16:11
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Днепровский апелляционный суд сегодня оставил без удовлетворения апелляцию бывшего бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, осужденного за убийство двух патрульных полицейских в Днепре.

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Таким образом апелляционный суд оставил в силе приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепропетровска от 8 апреля 2019 года, которые приговорили Пугачева к пожизненному заключению с конфискацией имущества, а также взысканию в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба, сообщает пресс-служба суда.

Пугачева обвиняют в убийстве возле автовокзала в Днепре в сентябре 2016 года двух патрульных, остановивших из-за нарушения правил дорожного движения для проверки документов автомобиль, за рулем которого он находился. К тому времени Пугачев уже два года находился в розыске за совершение особо тяжких преступлений.

Во время этого инцидента экс-боец «Торнадо» получил ранение в живот и был впоследствии задержан в больнице имени Мечникова, куда обратился за медицинской помощью.

Напомним, вскоре после убийства полицейских в интернете появилось видео этого инцидента, снятое нагрудной камерой убитого правоохранителя.


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