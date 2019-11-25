Суд оставил в тюрьме экс-бойцов батальона «Торнадо». Фото: tsn.ua

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Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор бойцам спецроты «Торнадо».

Согласно сообщению, приговор Оболонского районного суда города Киева от 7 апреля 2017 года в отношении Руслана Онищенко, Максим Глебова, Борислава Гульчука, Андрея Демчука, Романа Иваша, Никиты Куста, Никиты Свиридовского, Юрия Шевченко, Даниила Ляшука, Николая Цукура, Ильи Холода и Анатолия Пламадяли оставлен без изменений. Об этом 25 ноября сообщила «Судебная власть Украины».

Как известно, суд огласил приговор 12 бывшим бойцам расформированной спецроты «Торнадо» 7 апреля 2017 года. К лишению свободы от 5 до 11 лет приговорили восемь спецназовцев, которых обвинили в насилии и пытках. Трех экс-бойцов освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Ко всем будут применять действие так называемого закона Савченко.

Отмечается, что полный текст постановления участникам судебного производства объявят 2 декабря.

Напомним, в сентябре Днепровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, которого осудили за убийство двух патрульных полицейских в Днепре.