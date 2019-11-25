Акция протеста в Каталонии. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n129883-referendum-v-katalonii-ispanskie-siloviki-zaderjali-po-delu-ukrainca-i-rossiyanina-video.html

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В Испании задержали граждан Украины и России, подозреваемых в незаконном хранении оружия, поскольку у них была изъята граната. Также их проверяют на причастность к вмешательству в каталонский референдум.

Двух мужчин — украинца и россиянина задержали месяц назад на территории каталонской провинции Жирона. Они ехали на автомобиле, зарегистрированном в Беларуси, в сторону Франции, передает ТСН со ссылкой на издание El Mundo.

Представители полиции отмечают, что задержанные могли иметь отношение к вмешательству в референдум 2017 года об отделении Каталонии от Испании.

Более двух лет назад каталонцы проголосовали за независимость региона от Испании. Через неделю после этого в центре Барселоне собрались тысячи людей, протестующих против каталонского решения об отделении от остальной Испании. Впоследствии испанский суд признал этот референдум неконституционным.

В октябре Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению на сроки от 9 до 13 лет девять лидеров каталонских сепаратистов за мятеж и их роль в референдуме 2017 года.