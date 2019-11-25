Біткоїн вже коштує менше 7 тис. дол. Фото: fxteam.ru

https://racurs.ua/ua/n129887-bitkoyin-vje-koshtuie-menshe-7-tys-dol-infografika.html

Ракурс

Біткоїн дешевшає, у понеділок курс найпопулярнішої криптовалюти знизився до позначки 6747,33 дол. Таким чином, за останній місяць ціна біткоїна впала на 24%, тоді як у липні цього року курс наближався до позначки у 13 тис. дол.

На думку аналітиків ринку, падіння курсу криптовалюти пов’язано з рішенням Народного банку Китаю (центральний банк) про посилення контролю торгівлі на ринку криптовалюти, пише MarketWatch.

У банку уточнили, що інвесторам не слід плутати технологію блокчейн із криптовалютою.

Інші криптовалюти також втратили у ціні. Так, ціна Ethereum знизилася на 9,56%, а вартість Ripple — на 8,13%.

Як раніше писав «Ракурс», користувачі платформ Coinbase і BitMEX зіштовхнулися з серйозними проблемами, коли впродовж 15 хвилин курс біткоїна обвалився на понад 1,7 тис. дол.