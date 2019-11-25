Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Біткоїн вже коштує менше 7 тис. дол. Фото: fxteam.ru

Біткоїн обвалився: криптовалюта коштує менше 7 тис. доларів (ІНФОГРАФІКА)

25 лис 2019, 11:28
999

Біткоїн дешевшає, у понеділок курс найпопулярнішої криптовалюти знизився до позначки 6747,33 дол. Таким чином, за останній місяць ціна біткоїна впала на 24%, тоді як у липні цього року курс наближався до позначки у 13 тис. дол.

На думку аналітиків ринку, падіння курсу криптовалюти пов’язано з рішенням Народного банку Китаю (центральний банк) про посилення контролю торгівлі на ринку криптовалюти, пише MarketWatch.

Біткоїн вже коштує менше 7 тис. дол. Фото: coindesk.com

У банку уточнили, що інвесторам не слід плутати технологію блокчейн із криптовалютою.

Інші криптовалюти також втратили у ціні. Так, ціна Ethereum знизилася на 9,56%, а вартість Ripple — на 8,13%.

Біткоїн вже коштує менше 7 тис. дол. Фото: coinmarketcap.com

Як раніше писав «Ракурс», користувачі платформ Coinbase і BitMEX зіштовхнулися з серйозними проблемами, коли впродовж 15 хвилин курс біткоїна обвалився на понад 1,7 тис. дол.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше