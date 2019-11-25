Вибух у Харкові: підірвано автомобіль адвоката. Фото: Depo

https://racurs.ua/ua/n129894-vybuh-u-harkovi-pidirvano-avtomobil-advokata-foto-video.html

Ракурс

Вибух у Харкові стався сьогодні на вулиці Чайковській біля будинку № 6. Було підірвано автомобіль адвоката Андрія Гагуна, який раніше працював в органах прокуратури.

Вибух стався близько 10.00 ранку. За даними прес-центру облуправління поліції, вибухнув автомобіль Toyota Camry, але місцеві видання зазначають, що був підірваний Nissan Qashqai.

Унаслідок вибуху власник авто дістав осколкові порізи на руках, також було пошкоджено припарковані поруч автомобілі та вибито скло в розташованій біля епіцентру вибуху будівлі.

Ймовірні підривники могли втекти на євроблясі Opel Vectra синього кольору. У місті й області запроваджено план «Перехоплення».

Інформацію про вибух внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

Як повідомляє «Depo.Харків», власником підірваного автомобіля і єдиним постраждалим є адвокат Андрій Гагун, який приходиться зятем екс-заступнику прокурора Харківської області Володимиру Суходубову.

Сам Гагун заявив журналістам, що йому погрожували, і пов’язав вибух зі своєю адвокатською діяльністю. За його словами, невідомі підклали вибуховий пристрій під його авто, яке вибухнуло, коли він сів за кермо.

Нагадаємо, на початку листопада в Києві на Житомирській трасі підірвали автомобіль 57-річного бізнесмена Ігоря Сала, якого неодноразово пов’язували з рейдерськими атаками і «віджиманням» підприємств. Тоді загинув його водій, а сам підприємець і ще один пасажир авто дістали травми.