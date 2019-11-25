Аварія танкера Delfi в Одесі: поліція відкрила провадження

Аварія танкера Delfi в Одесі. Фото: Рубріка

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Ракурс

Аварія танкера Delfi в Одесі зацікавила українських правоохоронців. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Подію класифікують як порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту з ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-центр поліції Одеської області.

Вранці 22 листопада внаслідок складних погодних умов на узбережжі Одеси почало тонути іноземне судно. На момент аварії на танкері Delfi перебувало троє членів екіпажу. Під час рятувальної операції їх евакуювали і доставили до медичних закладів. Обставини аварії з’ясовуються.

Також стало відомо, що зняття танкеру з мілини доручено одеській філії Адміністрації морських торговельних портів України. Зробити це планують орієнтовно через тиждень у тому випадку, якщо судновласник не евакуює судно самостійно. Вимога щодо евакуації танкера надсилатиметься АМПУ разом із Міністерством закордонних справ України на офіційну адресу судновласника Frio Fondo LP, який зареєстрований у Бірмінгемі.

Що стосується захисних споруд, то їх необхідно встановити навколо танкера вже сьогодні, аби забезпечити збір залишків пального, яке витікає з судна в море.

Нагадаємо, за даними Держекоінспекції, рівень забруднення води нафтопродуктами у Чорному морі на місці аварії танкера Delfi перевищив допустимі показники у 160 разів.