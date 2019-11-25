Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Фото: TBA

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Чернівецьку обласну державну адміністрацію очолив Сергій Осачук.

Нового губернатора краю представили 25 листопада. Раніше Кабінет міністрів погодив кандидатуру Осачука на посаду глави Чернівецької ОДА, а 22 листопада президент Володимир Зеленський призначив його на цю посаду. Транслювали призначення керівника області місцеві ЗМІ.

Сьогодні Осачука на новій посаді представив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов.

Як відомо, Сергій Осачук родом із міста Чернівці, йому 47 років. Був студентом історичного факультету Чернівецького державного університету, стажувався в університетах Відня та Мюнхена.

Осачук — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру буковинознавства при Чернівецькому університеті, науковий менеджер, перекладач. Написав низку монографій з історії німців Буковини, автор науково-популярних нарисів з історії обласного центру. Крім того, він голова громадської науково-консультативної ради зі збереження культурної спадщини Чернівців при Чернівецькій мерії.

Нагадаємо, 22 листопада новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації призначили Дмитра Габінета.