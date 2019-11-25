«Нафтогаз» готовий отримати 3 млрд дол. боргу від «Газпрому» поставками газу, фото: Вікіпедія

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Ракурс

Борг «Газпрому» може бути отримано газом.

Згідно рішення Стокгольмського арбітражу, російський монополіст має заплатити «Нафтогазу» 3 млрд дол. Про це повідомляє «Громадське».

Виконавчий директор українській компанії Юрій Вітренко розповів, що борг росіяни можуть сплатити у вигляді газу. Його «Газпром» має змогу постачати напряму до України. Таку можливість українська сторона готова розглянути.

Топ-менеджер додав, що в арбітражах «Нафтогаз» часто захищається від позовів «Газпрому». В основному в них вказано про компенсацію збитків від дій російської корпорації, зокрема через невиконання своїх контрактних зобов’язань.

Прокоментував Вітренко і введення штрафних санкцій. Російська корпорація отримала від Антимонопольного комітету України близько 7 млрд дол. штрафів. За його словами, розслідування проти «Газпрому» в антимонопольних органах ЄС не може бути предметом переговорів про транзит. Новий контракт на транспортування газу Україна готова підписати.

Раніше глава Міненергетики Олексій Оржель назвав пропозиції РФ щодо транспортування газу через Україну неприйнятними. Угода терміном на один рік не влаштовує українську сторону.