«Нафтогаз» готов получить 3 млрд долл. долга от «Газпрома» поставками газа, фото: Википедия

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Ракурс

Долг «Газпрома» может быть погашен газом.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, российский монополист должен заплатить «Нафтогазу» 3 млрд долл. Об этом сообщает «Громадське».

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко рассказал, что долг россияне могут оплатить в виде газа. Его «Газпром» имеет возможность поставлять напрямую в Украину. Такую возможность украинская сторона готова рассмотреть.

Топ-менеджер добавил, что в арбитражах «Нафтогаз» часто защищается от исков «Газпрома». В основном в них указано о компенсации убытков от действий российской корпорации, в частности из-за невыполнения своих контрактных обязательств.

Прокомментировал Витренко и введение штрафных санкций. Российская корпорация получила от Антимонопольного комитета Украины около 7 млрд долл. штрафов. По его словам, расследование против «Газпрома» в антимонопольных органах ЕС не может быть предметом переговоров о транзите. Новый контракт на транспортировку газа Украина готова подписать.

Ранее глава Минэнергетики Алексей Оржель назвал предложения РФ по транспортировке газа через Украину неприемлемыми. Соглашение сроком на один год не устраивает украинскую сторону.