Louis Vuitton купує Tiffany. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129892-zlyttya-svitovyh-brendiv-louis-vuitton-kupuie-tiffany.html

Ракурс

Ювелірна компанія Tiffany готується змінити власника. Група компаній Louis Vuitton Moet Hennessy (Луї Вітон Моет Хеннесі) в жовтні цього року виступила з пропозицією придбати Tiffany (Тіфані) за 14,5 млрд дол. Однак нинішнє керівництво Tiffany заявило, що така ціна занадто низька, і висунуло вимогу підняти вартість акції.

У підсумку вартість Tiffany склала 16,2 млрд дол. Угоду про продаж вже укладено і в другій половині 2020 року група компаній Louis Vuitton Moet Hennessy стане повноправним власником Tiffany, повідомляє Reuters.

Компанії зробили спільну заяву, в якій повідомили, що придбання Tiffany посилить позиції концерну в сегменті американського ринку ювелірних виробів.

Якщо продаж Tiffany відбудеться, то це буде найбільша угода Louis Vuitton Moet Hennessy з часів поглинання Bulgari у 2011 році. Тоді компанія «Луї Вітон» заплатив за «Булгарі» 5,2 млрд дол.

Група компаній Louis Vuitton Moet Hennessy є лідером на світовому ринку ювелірних виробів. Вона була заснована в 1987 році, а на сьогоднішній день є власником 75 брендів і понад 4,5 тис. магазинів по всьому світу.

Компанія Tiffany заснована в 1937 році й займається продажем ювелірних прикрас, кришталю та фарфору. Компанія має торговельну мережу з 300 магазинів по всьому світу.

Як раніше писав «Ракурс», Леді Гага з’явилася на церемонії вручення премії «Оскар» у розкішному кольє Tiffany з величезним жовтим діамантом.