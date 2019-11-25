Louis Vuitton покупает Tiffany. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/n129892-sliyanie-mirovyh-brendov-louis-vuitton-pokupaet-tiffany.html

Ракурс

Ювелирная компания Tiffany готовится сменить владельца. Группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (Луи Витон Моет Хеннеси) в октябре нынешнего года выступила с предложением приобрести Tiffany (Тифани) за 14,5 млрд долл. Однако нынешнее руководство Tiffany заявило, что такая цена слишком низкая, и выдвинуло требование поднять цену за акцию до 140 долл.

В итоге стоимость Tiffany составила 16,2 млрд долл. Договор о продаже уже заключен и во второй половине 2020 года группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy станет полноправным владельцем Tiffany, сообщает Reuters.

Компании сделали совместное заявление, в котором сообщили, что приобретение Tiffany усилит позиции концерна в сегменте американского рынка ювелирных изделий.

Если продажа Tiffany состоится, то это будет самая крупная сделка Louis Vuitton Moet Hennessy со времен поглощения Bulgari в 2011 году. Тогда «Луи Витон» заплатил за «Булгари» 5,2 млрд долл.

Группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy является лидером на мировом рынке ювелирных изделий. Она была основана в 1987 году, а на сегодняшний день является владельцем 75 брендов и более 4,5 тыс. магазинов по всему миру.

Компания Tiffany основана в 1937 году и занимается продажей ювелирных украшений, хрусталя и фарфора. Компания имеет торговую сеть из 300 магазинов по всему миру.

Как ранее писал «Ракурс», Леди Гага появилась на церемонии вручения премии «Оскар» в роскошном колье Tiffany с огромным желтым бриллиантом.