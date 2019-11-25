ВСП обнародовал публичное обращение относительно заявлений Рябошапки. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n129904-vysshiy-sovet-pravosudiya-otreagiroval-na-skandalnye-zayavleniya-ryaboshapki-poyavilos-publichnoe.html

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Высший совет правосудия принял публичное обращение по поводу заявлений генерального прокурора Руслана Рябошапки.

В обращении ВСП отмечается, что влияние или дискредитация судебной власти недопустимы. Публичное обращение принято с целью обеспечения независимости судей и авторитета правосудия. Об этом сообщается на веб-странице Высшего совета правосудия.

В совете напомнили, что Рябошапка в эксклюзивном интервью корреспонденту проекта «Радио Свобода» с участием «Голоса Америки» «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказал, что судебная система так и осталась «закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют этой судебной системой». Генпрокурор отмечал, что-то, что было в окружном административном суде Киева, — это одна сотая того, что происходит. Как известно, в июле НАБУ и ГПУ провели обыски в ОАСК. Тогда заявлялось, что Генпрокуратура в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей окружного админсуда Киева.

Рябошапка уверял, что руководители Верховного суда, кассационных судов, другие влиятельные судьи и сейчас имеют «серьезное влияние». И «вся страна знает их имена». Тогда глава ГПУ заявил, что Высший совет юстиции и Верховный суд «саботировали» попытки главы государства Владимира Зеленского «перезагрузить» орган. Рябошапка заявил, что нужны «радикальные меры», «общаться с саботажниками в рамках Уголовного процессуального кодекса».

В ВСП подчеркнули, что независимость и неприкосновенность судьи гарантируются Конституцией и законодательством Украины, а влиять на служителей Фемиды запрещается.

В обращении говорится о том, что заявления Рябошапки относительно потенциальных возможностей ГПУ давить на отдельных судей и членов ВСП путем открытия против них уголовных производств напоминает об опасных практиках ручного управления системой прокуратуры.

Высказывания генерального прокурора в упомянутом интервью относительно деятельности судей, в том числе высших инстанций, и членов Высшего совета правосудия противоречат принципу разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, который гарантирует каждой ветви власти независимость, поскольку Конституцией Украины и законами Украины на прокуратуру не возложены полномочия по надзору и контролю за реализацией судебной реформы, — говорится в обращении.

ВСП подчеркнул, что защищенность судей на уровне Конституции Украины является важнейшей гарантией независимости судебной власти. Именно поэтому судьи считают недопустимым распространение генпрокурором информации с целью дискредитации судебной власти или влияния на Высший совет правосудия.

Напомним, 6 ноября в официальном печатном органе Верховной Рады обнародовали закон «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления».