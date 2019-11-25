ВРП оприлюднила публічне звернення щодо заяв Рябошапки. Фото: lexinform.com.ua

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Вища рада правосуддя ухвалила публічне звернення щодо заяв генерального прокурора Руслана Рябошапки.

У зверненні ВРП наголошується, що вплив чи дискредитація судової влади неприпустимі. Публічне звернення ухвалене з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Про це повідомляється на веб-сторінці Вищої ради правосуддя.

У ВПР нагадали, що Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентові проекту «Радіо Свобода» з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» Ірині Ромалійській розповів, що судова система так і залишилася «закритою кастою, де кілька прізвищ фактично управляють цією судовою системою». Генпрокурор відзначав, що те, що було в окружному адміністративному суді Києва, — це одна сота того, що відбувається. Як відомо, у липні НАБУ і ГПУ провели обшуки в ОАСК. Тоді заявлялося, що Генпрокуратура в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів окружного адмінсуду Києва.

Рябошапка запевняв, що керівники Верховного суду, касаційних судів, інші впливові судді далі мають «серйозний вплив». І «вся країна знає їхні імена». Тоді очільник ГПУ заявив, що Вища рада юстиції та Верховний суд «саботували» спроби глави держави Володимира Зеленського «перезавантажити» орган. Рябошапка заявив, що потрібні «радикальніші заходи», «спілкуватися з саботажниками в рамках Кримінального процесуального кодексу».

У ВРП наголосили, що незалежність та недоторканність судді гарантуються Конституцією й законодавством України, а впливати на служителів Феміди забороняється.

У зверненні йдеться про те, що заяви Рябошапки стосовно потенційних можливостей ГПУ тиснути на окремих суддів та членів ВРП шляхом відкриття проти них кримінальних проваджень нагадують про небезпечні практики ручного керування системою прокуратури.

Висловлювання генерального прокурора у згаданому інтерв’ю стосовно діяльності суддів, у тому числі вищих інстанцій, і членів Вищої ради правосуддя суперечать принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, який гарантує кожній гілці влади незалежність, оскільки Конституцією України та законами України на прокуратуру не покладено повноважень з нагляду та контролю за реалізацією судової реформи, — йдеться у зверненні.

ВРП наголосила, що захищеність суддів на рівні Конституції України є найважливішою гарантією незалежності судової влади. Саме тому вважають недопустимим поширення генпрокурором інформації з метою дискредитації судової влади або впливу на Вищу раду правосуддя.

Нагадаємо, 6 листопада в офіційному друкованому органі Верховної Ради оприлюднили закон «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».