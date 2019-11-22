Губернатор Хмельниччини Дмитро Габінет. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129811-u-hmelnyckomu-predstavyly-novogo-kerivnyka-oda.html

Ракурс

Дмитро Габінет став новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

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Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов за дорученням президента Володимира Зеленського 22 листопада представив громаді Хмельниччини нового губернатора. Указ про призначення Габінета Володимир Зеленський підписав 21 листопада. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Трофімов вручив очільнику облдержадміністрації службове посвідчення та побажав успішної роботи на новій посаді. Новопризначений очільник області зазначив, що працюватиме для покращення життя кожного мешканця Хмельниччини.

Дмитро Габінет родом із Хмельницького, народився в 1983 році. Навчався у Хмельницькому університеті управління та права, де здобув спеціальність «Правознавство». Кандидат юридичних наук. Також навчався в польському університеті імені Адама Міцкевича. Габінет працював викладачем на кафедрі теорії та історії держави і права у Хмельницькому університеті управління та права. У 2018 році очолив кафедру права Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

Нагадаємо, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов за дорученням президента Володимира Зеленського 12 листопада нового голову Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова.