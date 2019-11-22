Коломойському законодавчо заборонять зазіхати на «ПриватБанк». Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n129802-kolomoyskomu-zaboronyat-povernuty-pryvatbank-na-zakonodavchomu-rivni-zmi.html

Ракурс

«ПриватБанк» не зможе бути денаціоналізований олігархом Ігорем Коломойським, якщо український парламент найближчим часом ухвалить закон, що заборонятиме повернення банків їх колишнім власникам.

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Ухвалення такого закону є однією з умов Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє «Економічна правда», посилаючись на власні джерела.

Співрозмовник видання стверджує, що така ініціатива розглядається в уряді, оскільки від ухвалення цього законопроекту та внесення змін до чинних законів залежить виділення Україні чергового траншу МВФ до Нового року. Однак, на сьогоднішній день тексту проекту закону ще немає.

Екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram написав, що МВФ вимагає від української влади гарантій, що Коломойський не поверне собі націоналізований «ПриватБанк». Українській владі необхідно поквапитися з ухваленням цього закону, бо питання виділення Україні грошей може бути розглянуто в МВФ до початку різдвяних канікул, тобто до 20 грудня 2019 року.

Лещенко стверджує, що в уряді шукають шляхи вирішення цієї проблеми і навіть розглядають можливість зобов’язати суди у разі оскарження дій влади виносити рішення з урахуванням «суспільного інтересу».

Між тим прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час сьогоднішнього виступу в Королівському інституті з міжнародних справ у Лондоні заявив, що олігархи не можуть впливати на рішення президента Володимира Зеленського, а також не мають важелів впливу на уряд.

Гончарук стверджує, що влада розуміє, що справа «ПриватБанку» — це індикатор оцінки України світовою громадськістю. Тому, ні сам банк, ні кошти з нього не будуть повернуті попереднім власникам.

Як раніше писав «Ракурс», «ПриватБанк» виграв у лондонському суді апеляцію проти Коломойського. Апеляційний суд Англії та Уельсу визнав, що британський суд має юридичне право розглядати позов «ПриватБанку» щодо шахрайства з боку олігарха.