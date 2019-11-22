Коломойскому законодательно запретят посягать на «ПриватБанк». Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n129802-kolomoyskomu-zapretyat-vernut-privatbank-na-zakonodatelnom-urovne-smi.html

Ракурс

«ПриватБанк» не сможет быть денационализирован олигархом Игорем Коломойским, если украинский парламент в ближайшее время примет закон, запрещающий возврат банков их бывшим владельцам.

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Принятие такого закона является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ), сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на собственные источники.

Собеседник издания утверждает, что такая инициатива рассматривается в правительстве, поскольку от принятия этого законопроекта и внесения изменений в действующие законы зависит выделение Украине очередного транша МВФ до Нового года. Однако, на сегодняшний день текста проекта закона еще нет.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что МВФ требует от украинских властей гарантий, что Коломойский не вернет себе национализированный «ПриватБанк». Властям необходимо поторопиться с принятием этого закона, поскольку вопрос о выделении Украине денег может быть рассмотрен в МВФ до начала рождественских каникул, то есть до 20 декабря 2019 года.

Лещенко утверждает, что в правительстве ищут пути решения данной проблемы и даже рассматривают возможность обязать суды в случае обжалования действий властей выносить решения с учетом «общественного интереса».

Между тем премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время сегодняшнего выступления в Королевском институте по международным делам в Лондоне заявил, что олигархи не могут влиять на решения президента Владимира Зеленского, а также не имеют рычагов воздействия на правительство.

Гончарук утверждает, что власти понимают, что дело «ПриватБанка» — это индикатор оценки Украины мировой общественностью. Поэтому ни сам банк, ни средства из него не будут возвращены предыдущим владельцам.

Как ранее писал «Ракурс», «ПриватБанк» выиграл в лондонском суде апелляцию против Коломойского. Апелляционный суд Англии и Уэльса признал, что британский суд имеет юридическое право рассматривать иск «ПриватБанка» о мошенничестве со стороны олигарха.