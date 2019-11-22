Последствия непогоды в Кирилловке, фото: twitter.com/Rinakrm

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Мощный шторм привел к затоплению 30−40 баз отдыха на азовском курорте Кирилловка.

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Порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды в регионе на уровень до одного метра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате были затоплены прибрежная полоса и лестница, ведущая к пляжам.

Также от суши оказался отрезанным остров Бирючий, ранее соединенный с ней перешейком.

Отмечается, что сообщение Кирилловки с расположенным на Федотовой косе селом Степок не нарушено, однако в некоторых местах на дороге случаются переливы воды высотой до 15 см.

В ГСЧС отмечают, что в этом регионе ежегодно возникают подобные ситуации.

Базы отдыха поэтому и строятся на сваях, чтобы обезопасить здания от проникновения морской воды внутрь, — подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, в городе Бердянске штормовой ветер привел к обрыву линии электропередач. В результате со вчерашнего дня часть жителей города остаются без света.

Сегодня аварийные бригады при благоприятных погодных условиях планируют провести работы по восстановлению энергоснабжения, однако в настоящее время в городе сохраняется штормовая погода, порывы ветра достигают скорости 20 м/с, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на пресс-службу «Запорожьеоблэнерго».

Сьогодні аварійні бригади за сприятливих погодних умов планують провести роботи з відновлення енергопостачання, однак наразі в місті зберігається штормова погода, пориви вітру сягають швидкості 20 м/с.

Напомним, из-за шторма вчера вечером возле Одессы сорвало с якоря и понесло в направлении города небольшой танкер «Делфи».