Похищение активистов «Евромайдана»: Луценко заявил о причастности «слуги» Литвиненко, фото: Facebook

https://racurs.ua/n129808-pohischenie-aktivistov-evromaydana-lucenko-zayavil-o-prichastnosti-slugi-litvinenko.html

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Похищение активистов «Евромайдана» и сейсмолога Юрия Вербицкого преступники могли координировать с нынешним депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа» Сергеем Литвиненко.

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С таким заявлением выступил экс-депутат Игорь Луценко. Об этом он сообщил в эфире «Прямого».

О конкретной роли народного избранника в похищении Вербицкого Луценко неизвестно. В материалах дела, по его словам, фамилия Литвиненко все же фигурирует. Народный депутат 8-го созыва вспомнил, что группа похитителей занималась и его допросом, а координаторы «титушок» звонили всем, кто был причастен к операции по похищению его и Вербицкого.

Ну и так получилось, что очень часто названивали нынешнему «слуге народа» Литвиненко, — отметил Луценко.

Напомним, похищение Луценко и Вербицкого состоялось в ночь с 20 на 21 января 2014 года из больничной палаты участников «Евромайдана». Их пытали, били, а также вывозили в лес. Позже Вербицкого нашли убитым.