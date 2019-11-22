В США индюк месяц преследует почтальона. Фото: Индюк

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Ракурс

В Соединенных Штатах Америки индюк преследует почтальона, бегая за его фургоном от одного почтового ящика к другому. Из-за этого доставщик писем и газет уже вооружился клаксоном.

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Джефф Бирн работает в почтовой службе Висконсина уже 20 лет. За это время его преследовали и собаки, и кошки, и кролики. Но индюк на пути фургона почтальона встречается впервые, передает слова мужчины National Geographic.

Почтальон сообщил, что индюк его преследует ежедневно в течение месяца. Сначала он пытался отогнать птицу. Но, когда увидел, что та не проявляет агрессии, оставил эти попытки. Сейчас почтальон не обращает внимания на «преследователя».

Обычно такое странное поведение крупных птиц вызывает опасение у людей. Прежде всего, это объясняется массивностью птиц и умением издавать громкие крики. Почтальон из Висконсина тоже в какой-то момент начал возит с собой клаксон, чтобы отпугивать индюка.

По заявлению специалистов из департамента природных ресурсов штата, скорее всего, фургон Джеффа преследует самец, у которого сейчас проходит брачный период. В машине птица, вероятно, видит потенциальную опасность. Почтальону советуют быть осторожным, поскольку в такой период животные и птицы становятся очень агрессивными, пытаясь защитить свою территорию.

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