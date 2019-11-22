В Британии пожар уничтожает исторический отель. Фото: BBC

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Ракурс

Пожар большого масштаба произошел в британском Истборне.

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На территории города вспыхнул пожар в историческом отеле. Огнеборцы вынуждены в экстренном порядке закачивать в резервуары специальных машин морскую воду. Об этом 22 ноября сообщает BBC.

Отмечается, что всех постояльцев отеля успели эвакуировать. Огонь уничтожает крышу памятного викторианского здания, которое является главной достопримечательностью приморского города. Пожарные пытаются спасти сооружение. На месте работают 12 единиц спасательной техники.

Предварительно установлено, что пожар произошел в задней части отеля, огонь быстро охватил весь фасад.

Это четырехэтажное здание горящего отеля было построено ориентировочно в 1851 году. На сегодняшний день этот отель считается ключевым памятником Истборна и является примером архитектуры викторианской эпохи.

Напомним, в ноябре из-за лесных пожаров Сидней затянуло дымом. Всего в Австралии горят 150 тыс. га леса. Медики предупреждали о рисках для здоровья, особенно для людей с респираторными заболеваниями, которые несет чад и повышение температуры воздуха.