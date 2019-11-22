Россия вышла из Женевской конвенции по защите мирного населения во время конфликтов

Владимир Путин (справа), фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n129806-rossiya-vyshla-iz-jenevskoy-konvencii-po-zaschite-mirnogo-naseleniya-vo-vremya-konfliktov.html

Ракурс

Президент РФ Владимир Путин 12 ноября подписал закон, согласно которому Россия фактически выходит из Женевской конвенции по защите мирного населения во время международных конфликтов.

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Таким образом, теперь Россия не признает статью дополнительного протокола к этой конвенции, согласно которой специальная комиссия ООН признавалась как судебный орган, который разбирает соответствующие нарушения. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают, что причиной отзыва признания дополнительного протокола является отсутствие в этой комиссии российского представителя.

Кроме того, в современной международной обстановке риски злоупотреблений полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств значительно возрастают, — подчеркивают авторы документа.

Напомним, генсек ООН Антониу Гуттериш в своем докладе в октябре этого года признал нарушение Россией Женевских конвенций относительно оккупированного Крыма.