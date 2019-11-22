Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Путін (праворуч), фото: kremlin.ru

Росія вийшла із Женевської конвенції щодо захисту мирного населення під час конфліктів

22 лис 2019, 15:55
999

Президент РФ Володимир Путін 12 листопада підписав закон, згідно з яким Росія фактично виходить із Женевської конвенції щодо захисту мирного населення під час міжнародних конфліктів.

Loading...

Таким чином, тепер Росія не визнає статтю додаткового протоколу до цієї конвенції, згідно з якою спеціальна комісія ООН визнавалася як судовий орган, який розбирає відповідні порушення. Про це повідомляється на сайті Держдуми РФ.

В пояснювальній записці до законопроекту його автори зазначають, що причиною відкликання визнання додаткового протоколу є відсутність у цій комісії російського представника.

Крім того, в сучасній міжнародній обстановці ризики зловживань повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав значно зростають, — наголошують автори документа.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гуттеріш у своїй доповіді в жовтні цього року визнав порушення Росією Женевських конвенцій щодо окупованого Криму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше