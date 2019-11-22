Росія вийшла із Женевської конвенції щодо захисту мирного населення під час конфліктів

Володимир Путін (праворуч), фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n129806-rosiya-vyyshla-iz-jenevskoyi-konvenciyi-schodo-zahystu-myrnogo-naselennya-pid-chas-konfliktiv.html

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Президент РФ Володимир Путін 12 листопада підписав закон, згідно з яким Росія фактично виходить із Женевської конвенції щодо захисту мирного населення під час міжнародних конфліктів.

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Таким чином, тепер Росія не визнає статтю додаткового протоколу до цієї конвенції, згідно з якою спеціальна комісія ООН визнавалася як судовий орган, який розбирає відповідні порушення. Про це повідомляється на сайті Держдуми РФ.

В пояснювальній записці до законопроекту його автори зазначають, що причиною відкликання визнання додаткового протоколу є відсутність у цій комісії російського представника.

Крім того, в сучасній міжнародній обстановці ризики зловживань повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав значно зростають, — наголошують автори документа.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гуттеріш у своїй доповіді в жовтні цього року визнав порушення Росією Женевських конвенцій щодо окупованого Криму.