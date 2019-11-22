Нова розробка вчених. Фото: Віртуальна реальність

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Нова розробка вчених дозволить відчувати дотики на відстані. Бездротовий датчик буде використовуватися для віртуальної і доповненої реальності.

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Пристрій був розроблений спільними зусиллями інженерів із Китаю та США. Новий бездротовий інтерфейс буде задіяно для наступних розробок на основі технологій віртуальної та доповненої реальності. Користувачі зможуть відчувати як людські дотики, так і генеровані комп’ютером. Про це повідомляє «Хайтек» із посиланням на статтю з журналу Nature.

За заявою творців, їхній датчик — це еластичний пластир із електродами і сенсорами, який прикріплюється до шкіри користувача. При цьому він не згинається, а приймає природні форми долоні.

Передачу дотику виконують вбудовані мотори. Їх вага не перевищує 1,4 г. Вони складаються з котушки і постійного магніту. Коли користувач передає власнику пластиру дотик, на котушку надходить струм, а наявний магніт починає вібрувати з частотою цього струму. Саме так і створюється відчуття дотику.

Інженери зазначають, що створений ними пристрій має дуже низький рівень енергоспоживання. Найближчим часом вони планують зайнятися його доопрацюванням, щоби почати масове виробництво.

Раніше дослідження американських вчених довело, що вживання плодів сочевиці, гороху та інших бобових знижує ризик виникнення захворювання серцево-судинної системи.